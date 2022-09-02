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Депутат МГД Гусева: Процедуры получения соцуслуг и компенсаций для семей Москвы стали проще и комфортнее

Анастасия Колоскова
Город
Депутат МГД Гусева: Процедуры получения соцуслуг и компенсаций для семей Москвы стали проще и комфортнее
Фото: duma.mos.ru

Процедуры получения соцуслуг и компенсаций для московских семей становятся проще и комфортнее за счет развития цифровой экосистемы. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Правительство Москвы приняло решение о внесении изменений в форму подачи электронного заявления о получении компенсации части родительской платы в детских садах: внедряется новая функция онлайн-проверки корректности введенных банковских реквизитов, впервые в практике городских электронных услуг вводятся элементы автозаполнения форм. Такая «умная» форма поможет многим родителям сократить количество ошибок и описок в заявлениях, а следовательно, снизит число технических проблем, отказов, — сказала она.

Депутат отметила, что в электронном формате также принимается уведомление об изменении банковских реквизитов у получателей. Она назвала эти нововведения очередным этапом большой работы по упрощению получения социальных выплат.

Парламентарий выразила уверенность, что опции окажутся востребованы. Так, по ее словам, за год электронной формой для обращения за компенсацией за детсад столичные родители воспользовались более 50 тысяч раз.

Гусева подчеркнула, что такая мера поддержки, как компенсация части родительской платы за детсад, очень чувствительна для семьи. Она пояснила, что из бюджета в настоящее время оплачивается 20 процентов затрат на сад на первого ребенка, 50 процентов — на второго и 70 процентов — на третьего и последующих детей, передает агентство городских новостей «Москва».

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