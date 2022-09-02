Финская Huhtamaki продала бизнес владельцу «Вкусно — и точки»

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Финский производитель одноразовой посуды Huhtamaki продал бизнес в России холдингу Espetinа владельца «Вкусно — и точки» Александра Говора и Юрия Кушнерова. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 2 сентября.

— Huhtamaki продала свой бизнес в России компании Espetina Ltd. Espetina — холдинговая компания, принадлежащая Александру Говору и Юрию Кушнерову. Сделка включает 4 производственных предприятия в России, на которых работает 724 человека, — говорится в сообщении.

Известно, что сделка была оценена в 151 миллион евро, что эквивалентно свыше 9 миллиардам рублей. В середине апреля Huhtamaki объявила об уходе с российского рынка.

Данное решение, как уточняется, было приняло на фоне спецоперации на Украине. Позднее Говор заявил о своем намерении купить бизнес совместно с Кушнеровым, передает РБК.

В августе председатель московского отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Илья Тимошин рассказал, какие иностранные компании не вернутся на российский рынок. По его словам, среди покинувших отечественный рынок компаний есть три категории.