На ММКЯ презентуют книги, выпущенные в рамках Издательской программы Правительства Москвы

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На Московской международной книжной ярмарке 3 и 4 сентября представят книги, изданные в рамках Издательской программы Правительства Москвы «Москва книжная».

3 сентября в 11 часов начнется презентация детской книги «Чуковский для детей и взрослых. Альбом». В ней представлены лучшие прижизненные издания поэтических произведений Корнея Чуковского с иллюстрациями художников различных направлений, творческих манер и стилей.

В полдень в этот же день состоится творческая встреча с автором книги «Зал славы отечественного хоккея. Москва» Сергеем Сочилиным и президентом продюсерского центра «Динамо», руководителем проекта «Легенды и судьбы» Михаилом Тюркиным. Большой альбом «Зал славы отечественного хоккея» был выпущен в честь 75-летнего юбилея отечественного хоккея. Еще одно событие, приуроченное к 100-летию общества «Динамо» – презентация двух новых подарочных изданий «Бермудский треугольник Игоря Численко» – книги об одном из самых результативных футболистов сборной СССР по футболу.

Также 3 сентября будут представлены книги «Матвеевы и Вентцели. Семейные архивы и воспоминания», «Заветный Арбат: Московские этюды», «Тайна семьи Абрикосовых», «Московский акцент. Г. Ф. Миллер и Москва XVIII века», «Московская полиция. 1905–1907», «Владимир Маяковский. Выбор Сергея Бирюкова», «Валерий Брюсов. Выбор Ивана Волкова», «Владислав Ходасевич. Выбор Сергея Гандлевского», «Петр Вяземский. Выбор Вадима Перельмутера», «Василий Петров. Выбор Максима Амелина», «Степан Шевырев. Выбор Игоря Вишневецкого».

4 сентября в 12:00 начнется презентация детской книги «Будь здоров! Уроки эпидемиологии для детей», которая стала обладателем специального приза премии «Книга года-2021» в номинации «Детям XXI века». Эта книга – один из лучших способ рассказать ребенку о вирусах, бактериях, эпидемиях и основах здорового образа жизни. После этого издатель, писатель и путешественник Георгий Гупало представит серию познавательных детских книг для школьников начальных классов «Клюворыл и другие киты» Софии Егоровой и «Осьминоги гигантские и крошечные» Веры Корепановой.

С 13 часов 4 сентября на ММКЯ пройдут творческие встречи с автором книги для детей и подростков «Воксрекордер инженера Термена» Михаилом Визелем, с автором книги «История ГАИ Москвы» Никитой Травниковым и фотографом, хранителем музея ГАИ, майором полиции Денисом Аввакумовым.

В 15 часов начнется встреча с автором и кураторами издания книги «Знаменитый и неизвестный кустарный музей. Из собрания Всероссийского музея декоративного искусства». Она посвящена истории Кустарного музея, который был основан в XIX веке Московским губернским земством при участии Саввы Морозова и презентовал изделия народных промыслов и произведения российского декоративного искусства.

5 сентября на стенде Издательской программы Правительства Москвы пройдет презентация детской книги «Книга игр: 300 старинных игр, забав и развлечений от А до Я» и интерактивное мероприятие для детей «Музей в чемодане. Загадочные предметы». Этот проект, посвященный атрибутике семейного быта прошлых лет, создан во многом на основе личной коллекции Татьяны и Сергея Макеевых. Каждый из экспонатов является предком современных, повседневных вещей.

35-я Московская международная книжная ярмарка проходит до 5 сентября в Гостином дворе при поддержке Минцифры России и Правительства Москвы. Главным событием стало вручение премии Национального конкурса «Книга года» где выбрали лучше новинки из более 600 произведений.