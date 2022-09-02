Пропавшего в Москве во время прогулки малыша нашли в пруду

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, улица Довженко Карта всех событий

В районе Раменки с детской площадки пропал двухлетний мальчик, который находился там с матерью. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 2 сентября.

Она уточнила, что инцидент произошел на улице Довженко. Предположительно, ребенок убежал, когда его мать ненадолго отвлеклась.

Вскоре случайный прохожий обнаружил малыша в Мосфильмовском пруду и вытащил его из воды. Бригада скорой помощи доставила ребенка в медицинское учреждение.

Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту, резюмировала Нефедова.

В июне в СК сообщили, что следователи проводят проверку по факту пропажи двух детей под Астраханью, которые отправились на рыбалку и перестали выходить на связь с мамой. Уточняется, что пропавшим — 9 и 13 лет.

По данным следствия, утром 7 июня мальчики, которые живут в селе Образцово, вышли из дома и пошли на рыбалку к берегу реки Подстепки.

Мать детей обратилась в полицию, когда не смогла выйти с ними на связь. На берегу реки были обнаружены личные вещи мальчиков.