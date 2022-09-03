Врач объяснила, каким должен быть режим питания в начале осени

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В начале осени в рацион необходимо включить продукты, которые смогут поддерживать иммунную систему в надлежащем состоянии. В частности, к ним относятся фрукты и овощи, содержащие клетчатку, а также кисломолочные продукты. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в осенний период иммунная система как никогда нуждается в поддержке.

— Режим питания всегда должен быть здоровым, независимо от времени года. Сейчас нужно просто подумать о том, что нужно укрепить нашу иммунную систему. Осенью всегда активируются вирусы, потому что холодает, иммунная система людей начинает бороться с перепадами температур. А здесь враги уже не дремлют и попадают в благоприятную ситуацию, когда защитных сил у организма меньше. Нужно заранее включать продукты, которые держат иммунную систему в надлежащем состоянии, — посоветовала диетолог.

Как отметила врач, обязательно нужно потреблять необходимое количество клетчатки: 400–500 граммов в день, это примерно четыре–пять порций овощей и фруктов. Например, утром это может быть цельнозерновая каша (возможен вариант с ягодами) или цельнозерновой хлеб, на перекус — фрукты или ягоды, в обед — салат, на полдник — овощи, вечером на гарнир — овощи, заметила специалист.

Не стоит забывать и о других продуктах, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Кисломолочные напитки содержат дружественные нам бактерии. Кроме того, хоть и было лето, но не все получили от солнца достаточное количество витамина D. Он есть в жирной рыбе и печени трески в большом количестве, — рассказала Соломатина.

Полезен для организма цинк, он содержится в мясе, печенке и тыквенных семечках, заметила специалист. Также в осенний период укрепить иммунитет поможет витамин С, которого много в черной смородине, шиповнике и перце, заключила врач.