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Дерматовенеролог рассказала, кому полезно использовать автозагар

Иссалина Аюпова

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Общество
Дерматовенеролог рассказала, кому полезно использовать автозагар
Фото: Unsplash

В завершение летнего сезона люди, которые не успели побывать на море, ищут способы получения красивого загара. Одним из таких вариантов является автозагар. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, вреден ли такой вид загара и есть ли у него преимущества.

Как рассказала врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева, противопоказаний к применению автозагара не существует, потому что в его составе используется дигидроксиацетон.

— Вещество прокрашивает только поверхностный слой кожи, поэтому загар быстро сходит, — пояснила Скорогудавева.

По словам дерматовенеролога, людям, которым противопоказано загорать по различным причинам (например, из-за кожных заболеваний), рекомендовано пользоваться автозагаром.

— Использование автозагара, в сравнении с солнечным загаром, более безопасно. Неудобство заключается лишь в нанесении, потому что у всех людей разный роговой слой и состояние кожи, — поделилась врач.

Однако Скорогудаева отметила, что автозагар не имеет возможности глубоко проникать в кожу, что делает его использование безопасным.

Помимо прочего, специалист рассказала, кому опасно находиться на солнце и какие заболевания может спровоцировать подобный загар.

Здоровье Врачи дерматология загар
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