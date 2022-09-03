Мужчина ранил ножом полицейских в подмосковном Наро-Фоминске

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Московская область, Наро-Фоминск, улица Шибанкова Карта всех событий

В дежурную часть по Наро-Фоминскому городскому округу поступило сообщение, что у одного из кафе на улице Шибановка происходит конфликт. Об этом в субботу, 3 сентября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области

Отмечается, что в ходе потасовки мужчина ранил ножом трех человек. Им понадобилась медицинская помощь. Кроме того, в кафе были ранены сотрудники патрульно-постовой службы, которые находились в гражданской одежде во внеслужебное время.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 40-летнего злоумышленника и доставили в отдел. Собранные материалы по данному факту переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В УМВД назначено проведение служебной проверки.

31 августа пассажир такси напал на водителя с ножом на востоке столицы.