Программа «День кадетского класса» стартовала в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Образовательный проект «День кадетского класса» стартовал в Музее Победы, в течение учебного года в нем примут участие почти 4 тысячи московских восьмиклассников. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В выходные и праздничные дни, а также в дни воинской славы столичные кадеты будут стоять в почетном карауле на посту № 1 у «Огня памяти и славы» на Поклонной горе. А всего до 22 июня 2023 года пройдет 150 вахт, — говорится в сообщении.

Как отмечается, первую вахту приурочили ко Дню окончания Второй мировой войны. В караул у Вечного огня встали учащиеся восьмого класса из школы № 2083, предварительно возложив к нему цветы.

До этого свыше 800 выпускников Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя получили офицерские погоны на территории Музея Победы. Также сотрудники МВД и курсанты возложили цветы к монументу «Солдат-победитель», почтив память погибших во время Великой Отечественной войны.

Начальник высшего учебного заведения генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко поздравил выпускников с последним учебным годом перед переходом в полицейские подразделения.