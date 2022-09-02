Более 800 выпускников Университета МВД получили погоны в Музее Победы 1 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В День знаний 1 сентября на территории Музея Победы более 800 слушателей выпускных курсов Московского университета Министерства внутренних дел (МВД) имени В.Я. Кикотя получили офицерские погоны.

Начальник высшего учебного заведения генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко поздравил выпускников с последним учебным годом перед переходом в полицейские подразделения.

— Надеюсь, что вы будете верны присяге и Родине, будете достойно нести звание офицеров Министерства внутренних дел и станете опорой и поддержкой для нашей страны в столь непростое время, — подчеркнул генерал.

Также выпускников поздравили, вручив им погоны, руководители подразделений центрального аппарата МВД России, руководство столичного управления. В церемонии также поучаствовал директор Музея Победы Александр Школьник.

Также сотрудники МВД и курсанты возложили цветы к монументу «Солдат-победитель», почтив память погибших во время Великой Отечественной войны, а также посмотрели светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе».

С 1 сентября филиал Музея Победы — Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» изменил время работы и будет открыт до полуночи.