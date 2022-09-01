Филиал Музея Победы на Поклонной горе будет работать до полуночи с 1 сентября

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С 1 сентября филиал Музея Победы — Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» изменил время работы. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Теперь его можно посетить с 12:00 до 24:00 со вторника по субботу, а в воскресенье — с 10:00 до 22:00. При этом уточняется, что понедельник – выходной день.

— Посетителей нашего филиала ждет большая уникальная экспозиция, дополненная впечатляющими спецэффектами — гости могут увидеть дым стреляющих орудий, горящие танки, дымящийся паровоз, услышать рев мотора танка и многое другое. Время работы продлено до полуночи специально, чтобы в темное время суток посетители могли в полной мере оценить интерактивность площадки, — рассказал директор музея «Г.О.Р.А.» Андрей Батурин.

Отмечается, что последний сеанс на обзорную экскурсию «Оружие Победы» — в 19.30. Билетные кассы завершают свою работу за час до закрытия музея.

«Г.О.Р.А.» собрал под открытым небом одну из крупнейших в России коллекций военной техники и вооружения Второй мировой войны. В десяти локациях представлено более 400 раритетных экспонатов:от легковых автомобилей до тяжелых танков и истребителей, многие из которых существуют в единственном экземпляре.

В кинотеатре Музея Победы «Поклонка» в сентябре пройдут пять бесплатных показов в рамках традиционного киноклуба.