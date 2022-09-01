Москвичей пригласили в киноклуб Музея Победы на пять бесплатных показов в сентябре

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Кинотеатр Музея Победы «Поклонка» в сентябре покажет пять бесплатных фильмов в рамках традиционного киноклуба. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 1 сентября.

Уточняется, что перед посещением фильма необходимо пройти регистрацию на сайте музея, а первый показ пройдет 1 сентября.

Так, москвичам покажут приключенческую семейную картину режиссера Ольги Беляевой «Легенды Орленка» об одноименном Всероссийском детском центре, фильм-катастру Дмитрия Суворова «Одна» о девушке Ларисе, которая становится единственной выжившей во время авиааварии.

Кроме того, для юных москвичей подготовили показ анимационной комедии Натальи Ниловой «Большое Путешествие» о приключениях медведя Мик-Мика из России в Китай. Во второй половине месяца гости увидят фантастическую ленту «Хронос» по мотивам рассказов Кира Булычева, а завершит сентябрьский киноклуб картина британского режиссера Скотта Манна «Вышка» об экстремальном восхождении двух девушек на 600-метровую радиомачту.

В честь окончания Второй мировой войны Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу. Так, 3 сентября на сайте музея пользователи смогут посетить виртуальные экскурсии.