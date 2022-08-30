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Музей Победы подготовил онлайн-программу ко дню окончания ВОВ

Лейла Алиева
Город
Музей Победы подготовил онлайн-программу ко дню окончания ВОВ
Фото: Pexels

Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу ко дню окончания Второй мировой войны. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Так, 3 сентября на сайте музея пользователи смогут посетить виртуальные экскурсии. Кроме того, им будут доступны 3D-мэппинг и лекции о завершающем этапе войны — действиях СССР против Японии в августе 1945 года.

На экскурсии «Дальневосточный фронт» москвичам покажут обмундирование противоборствующих сторон, уникальные фотографии и документы времен войны, а также личные вещи участников событий. Кроме того, пользователей ждет рассказ о японской технике времен войны, а вместе с экскурсоводом виртуальные посетители «пройдут» по экспозиции филиала музея на Поклонной горе, где собрана вторая в мире по количеству экспонатов коллекция японских боевых машин.

Кроме того, пользователи смогут послушать две лекции, где историки обсудят роль Японии во Второй мировой войне, а также причины, ход и последствия советско-японской войны 1945 года.

До этого сообщалось, что З сентября, в День окончания Второй мировой войны, Музей Победы традиционно станет центральной площадкой «Диктанта Победы». Участникам предстоит ответить на 25 вопросов теста по истории события.

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