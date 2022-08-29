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Музей Победы станет центральной площадкой «Диктанта Победы»

Елена Самойлова
Город
Музей Победы станет центральной площадкой «Диктанта Победы»
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

З сентября, в День окончания Второй мировой войны, Музей Победы традиционно станет центральной площадкой «Диктанта Победы». Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в пресс-службе музея.

В рамках мероприятия в Музее Победы пройдет телемост с региональными площадками проведения «Диктанта Победы». К участникам акции также обратятся члены оргкомитета «Наша Победа» и почетные гости.

— С каждым годом количество участников акции неуклонно растет: если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году — уже 1,5 миллиона участников, — отметили организаторы.

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов теста по истории Второй мировой войны. Присоединиться к акции на площадке «Диктанта Победы» может любой желающий вне зависимости от возраста. Для участников диктанта в этом году созданы более 17,5 тысяч региональных площадок.

В тесте можно также участвовать онлайн. Иностранные граждане смогут пройти диктант онлайн на сайте акции на английском, испанском, французском или китайском языке.

Федеральных победителей диктанта наградят памятными дипломами и ценными призами, они также будут приглашены в качестве почетных гостей на Парад Победы 9 мая на Красной Площади в Москве. Абитуриенты и участники «Диктанта Победы» в регионах, набравшие максимальное количество баллов вне зависимости от затраченного времени, получат возможность начисления дополнительных баллов при поступлении в вуз.

7 сентября в Музее Победы откроется выставка, где покажут работы победителей конкурса «Мой город — Москва» и состоится церемония награждения лауреатов.

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