Лучшие работы конкурса «Мой город — Москва» представят в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 7 сентября откроется выставка, где покажут работы победителей конкурса «Мой город — Москва». Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Также в этот день состоится церемония награждения лауреатов, в которой примет участие заместитель руководителя столичного департамента культуры Юлия Еремеева.

В конкурсе приняли участие юные художники в возрасте от пяти до 20 лет из 39 образовательных учреждений, среди которых художественные школы, детские школы искусств и учреждения среднего профессионального образования в области изобразительного искусства, архитектуры и дизайна.

Авторы представили 312 работ в различных техниках, отражающих основную тему конкурса «Москва — вчера, сегодня, завтра» в пяти номинациях: «Историческая Москва», «Москва и москвичи», «Москва сегодня», «Москва будущего» и «Архитектура Москвы», передает официальный сайт мэра Москвы.

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 22 по 27 сентября пройдет крупнейший фестиваль современного искусства Artlife Fest, где 49 авторов из 17 стран представят свои работы.