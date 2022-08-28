Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фестиваль современного искусства Artlife Fest пройдет в Москве

Лейла Алиева
Город
Фестиваль современного искусства Artlife Fest пройдет в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

В Центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 27 сентября состоится крупнейший фестиваль современного искусства Artlife Fest. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В рамках мероприятия 49 авторов из 17 стран представят свои работы. Среди них художники из России, Китая, Словакии, Франции, Индии, Мексики и Таджикистана. Всего в экспозицию войдет 260 работ, а темой фестиваля станет «Слияние вселенных».

— Сегодня мир изменился, и самое важное в нем — создавать безопасное пространство для диалога на основании общих ценностей. Наша цель — открыть каждому человеку единую Вселенную современного искусства, которая соединяет разные точки зрения и открывает новые горизонты развития, — рассказала куратор фестиваля Анастасия Андреева.

Посетители смогут также поучаствовать в создании масштабного арт-объекта. Кроме того, в программе фестиваля — экскурсии по экспозиции и творческие встречи с российскими и зарубежными художниками, а также лекторий, где выступят ведущие представители арт-индустрии, медийные личности, эксперты в области маркетинга, психологии, философии, дизайна и ИТ, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого художник Григорий Гукасов передал Музею Победы три своих картины, которые представили на стартовавшей 13 июля выставке «Мы от рода русского».

Мероприятия Москва Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте