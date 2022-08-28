Фестиваль современного искусства Artlife Fest пройдет в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

В Центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 27 сентября состоится крупнейший фестиваль современного искусства Artlife Fest. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В рамках мероприятия 49 авторов из 17 стран представят свои работы. Среди них художники из России, Китая, Словакии, Франции, Индии, Мексики и Таджикистана. Всего в экспозицию войдет 260 работ, а темой фестиваля станет «Слияние вселенных».

— Сегодня мир изменился, и самое важное в нем — создавать безопасное пространство для диалога на основании общих ценностей. Наша цель — открыть каждому человеку единую Вселенную современного искусства, которая соединяет разные точки зрения и открывает новые горизонты развития, — рассказала куратор фестиваля Анастасия Андреева.

Посетители смогут также поучаствовать в создании масштабного арт-объекта. Кроме того, в программе фестиваля — экскурсии по экспозиции и творческие встречи с российскими и зарубежными художниками, а также лекторий, где выступят ведущие представители арт-индустрии, медийные личности, эксперты в области маркетинга, психологии, философии, дизайна и ИТ, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого художник Григорий Гукасов передал Музею Победы три своих картины, которые представили на стартовавшей 13 июля выставке «Мы от рода русского».