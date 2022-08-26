Художник Гукасов подарил Музею Победы исторические полотна

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Художник Григорий Гукасов передал Музею Победы три своих картины, которые представили на стартовавшей 13 июля выставке «Мы от рода русского». Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Художник академической школы Григорий Гукасов создает монументальные полотна в историческом жанре. Его картины интересны и общему колористическому решению, и по композиции, и по сюжету. Уверена, подаренные работы будут активно использоваться в наших выставочных проектах, — сказала заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.

Одна из картин, «Мать солдата. Воспоминания», вдохновлена песней «Баллада о матери» на слова Андрея Дементьева. В центре композиции представлен собирательный образ пожилой матери. Она окружена фигурами, которые представляют образы боли, одиночества и утраты.

Вторая работа, «Русское поле», разделена на два полотна. На одном из них изображены «свои», на втором — «чужие». Они находятся в пространстве поля, которое становится полноправным действующим героем.

До этого сообщалось, что филиал Музея Победы музей «Главные оружейные реликвии армии» впервые примет участие в акции «Ночь кино», которая пройдет 27 августа. Старт программы намечен на 19:10.