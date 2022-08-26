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Музей «Г.О.Р.А.» впервые примет участие в акции «Ночь кино»

Александр Афонин
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Музей «Г.О.Р.А.» впервые примет участие в акции «Ночь кино»
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Филиал Музея Победы музей «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») впервые примет участие в акции «Ночь кино», которая пройдет 27 августа. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Показы на свежем воздухе — это уже неизменный атрибут лета в Москве. И мы рады, что такая площадка теперь появилась и у нас. Кинотеатр в музее «Г.О.Р.А.» вмещает до 300 зрителей, поэтому мы с радостью ждем всех к нам в гости, — говорится в сообщении.

Старт программы намечен на 19:10. Зрители увидят картину «Чемпион мира», которая расскажет о легендарном поединке между чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным.

Принять участие в акции могут все посетители музея. Показ пройдет бесплатно, однако необходима предварительная регистрация на сайте кинотеатра «Поклонка».

До этого сообщалось, что Музей Победы 28 августа приглашает школьников и студентов бесплатно посетить главное здание учреждения, а также его филиал «Главные оружейные реликвии армии». Юных гостей ждет бесплатный концерт, который начнется в 13:10, с участием танцевального коллектива и музыкальной студии.

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