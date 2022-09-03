Безопасность в рамках 8-го тура РПЛ в Москве обеспечат более 3,5 тысячи человек

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Более 3,5 тысячи сотрудников полиции, контрольно-распределительных служб и охранных организаций обеспечат безопасность во время проведения футбольных матчей 8-го тура РПЛ. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Общественную безопасность во время встречи команд «Динамо» и «Урал» будут обеспечивать около 700 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 250 военнослужащих Росгвардии, а также порядка 100 полицейских, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности для охраны порядка на центральном стадионе «Динамо» будет задействован наряд численностью более 1 тысячи человек. За общественный порядок во время матча «Спартак» — «Зенит» будут отвечать 1,7 тысячи сотрудников органов безопасности.

А во время матча «Локомотив» — «Ахмат» на стадионе «Локомотив» будет задействован наряд численностью около 750 человек, созданный из сотрудников контрольно-распределительных служб, военнослужащих Росгвардии и сотрудников полиции.

Стадионы и близлежащую территорию заранее обследовали кинологи со служебными собаками, а также представители столичного ГУ МЧС России, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.