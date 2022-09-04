Брокер объяснил, как можно сэкономить на ипотеке

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Приобретение квартиры в новостройке при помощи различных программ поможет значительно сократить переплату по кредиту. Если квартира покупается на вторичном рынке, платеж будет выше, но есть довольно высокая вероятность договориться с продавцом о более низкой цене. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, в первую очередь имеет смысл рассматривать программы по новостройкам. Такие программы предполагают крайне низкие ставки, однако возможен рост цены на саму квартиру.

— Есть так называемая субсидированная ипотека: в рамках программ господдержки или семейной ипотеки можно у застройщиков взять ипотеку от 0,01 процента на весь срок. Но есть нюансы касаемо стоимости объекта. Если мы будем рассматривать классическую ипотеку по господдержке со ставкой семь процентов, то там не будет удорожания стоимости квадратного метра. А если мы будем рассматривать минимальную ставку, то это повлечет удорожание квадратного метра, — отметил эксперт.

Диапазон у застройщиков разный, уточнил Ракута: в некоторых случаях это может быть и ноль рублей, но обычно рост составит от пяти до 20 процентов стоимости. В среднем по рынку — 10–15 процентов, заметил брокер.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в некоторых случаях такая покупка будет очень выгодной.

— Если данный вид недвижимости рассматривать для себя, на перспективу детям или в долгосрочную аренду и не будет в ближайшее время задачи эту квартиру продавать, то это очень хорошее вложение. При этом переплата будет небольшой. В этом ключе это будет самая выгодная ипотека, — пояснил специалист.

Ряд застройщиков продают квартиры в готовых домах, заметил эксперт. Если заемщик подходит под семейную ипотеку, он может заехать в готовую новостройку по субсидированной ставке, отметил специалист.

При покупке квартиры на вторичке вариантов сэкономить на кредите не будет — придется соглашаться с банковскими ставками, подчеркнул Ракута. При этом есть другой способ сделать такую покупку выгодной для себя.

— В среднем по вторичному рынку ставки 8–10 процентов в зависимости от первого взноса и того, какой вы клиент для банка. При покупке новостройки лучше посмотреть первичку, там меньше будет переплата. Но сейчас очень интересный период: на классическую вторичку продавцы дают хорошие скидки, которые могут достигать 15–20 процентов. Особенно если квартира находится в залоге у банка и ее нужно срочно продать. Вы можете купить квартиру по стоимости ниже рынка на вторичке, — посоветовал Ракута.

По словам эксперта, платеж по ипотеке на вторичке пока будет больше, чем на первичном рынке, однако в будущем ожидается снижение ставок по кредитам. Поэтому можно купить квартиру сейчас, а через некоторое время изучить новые банковские предложения и принять решение о рефинансировании, подытожил брокер.