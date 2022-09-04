Сергей Собянин: Северному речному вокзалу исполняется 85 лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Северному речному вокзалу в 2022 году исполняется 85 лет. Об этом в воскресенье, 4 сентября, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Его открывали в 1937-м, с каналом имени Москвы. Через канал и реки суда выходили к пяти морям. Над зданием вокзала и его интерьерами трудились лучшие архитекторы и художники того времени, — отметил глава города.

По его словам, в то время в здании вокзала помимо касс располагались почта, ресторан и парикмахерская, а рядом был разбит большой парк. Ситуация изменилась к двухтысячным годам, когда вокзал практически перестал принимать и отправлять суда.

— Мы не могли допустить, чтобы этот архитектурный шедевр просто разрушился. В 2018 году начали кропотливую реставрацию, — рассказал мэр столицы.

Так, специалистам удалось восстановить ценные элементы здания, а парку — вернуть исторический облик. Были приведены в порядок скульптуры, арки причалов, восстановлены фонтаны и набережная. В 2020 году в истории Северного речного вокзала началась новая эпоха, подчеркнул Собянин. От него начали отправляться теплоходы, а на территории — проходить различные мероприятия и соревнования.

Вокзал вновь стал популярным общественным пространством столицы, написал глава города в своем Telegram-канале.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, что первые речные электросуда будут запущены в Москве в тестовом режиме уже в этом году. По его словам, специалисты тестируют причалы, которые проверяются на грузоподъемность и устойчивость к нештатным ситуациям.