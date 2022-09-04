Финальная отделка первых водных электросудов продолжается в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В столице продолжается финальная отделка четырех первых электрических речных судов, которые две недели назад были доставлены в Москву из Санкт-Петербурга, где была произведена основная сборка. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что в Москве будут выполнены внешняя и внутренняя отделка. При этом основные элементы нового транспорта были изготовлены в России. Кроме того, в судах заложена система, которая позволит им в будущем стать полностью беспилотными. Водные электротрамваи, прежде чем начнут перевозить пассажиров, пройдут несколько этапов тестирования на воде, отметили в пресс-службе. Также специалисты ведут работу по подготовке соответствующей инфраструктуры для речного транспорта. В настоящее время уже четыре причала находятся на воде. В них ведутся работы по остеклению и пусконаладочные работы.

— Правительство Москвы провело конкурс на закупку 21 электрического судна и 23 причалов, которые будут обеспечивать регулярные круглогодичные перевозки. Речные суда будут работать по расписанию с небольшими интервалами в час-пик, — пояснил руководитель ведомства Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, что первые речные электросуда будут запущены в Москве в тестовом режиме уже в этом году. По его словам, специалисты тестируют причалы, которые проверяются на грузоподъемность и устойчивость к нештатным ситуациям.