Посол США в России Джон Салливан покинул свой пост

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Джон Салливан покинул пост посла Соединенных Штатов в России после почти трех лет работы и в воскресенье, 4 сентября, уехал из Москвы. Об этом сообщается на сайте американского дипломатического представительства.

По данным посольства, Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на госслужбе. Дипломату удалось поработать при правлении пяти президентов США. За эти годы он занимал должности заместителя госсекретаря страны и другие руководящие посты в министерствах обороны, юстиции и торговли США.

Отмечается, что Вашингтон не планирует понизить уровень дипломатического представительства США в России и в настоящее время занимается подготовкой ротации на должность посла в Москве.

До его прибытия обязанности поверенного в делах американского посольства в Москве будет исполнять Элизабет Руд, уточнили в посольстве.

Взаимоотношения между Россией и США находятся в кризисе, сопоставимом с периодом холодной войны. В недавнем интервью Джон Салливан назвал причину, при которой Штаты закроют свое посольство в Москве. Подобный шаг, по его словам, может трактоваться как разрыв дипломатических отношений. Возможно ли полное прекращение диалога между двумя сверхдержавами? «Вечерняя Москва» попыталась найти ответ на этот вопрос.