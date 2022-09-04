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Частный самолет потерпел крушение в Балтийском море

Анастасия Колоскова
Происшествия
Частный самолет потерпел крушение в Балтийском море
Фото: Pixabay / F. Muhammad

Следовавший из Испании в Кельн небольшой частный самолет Cessna, на борту которого находились четверо человек, упал в Балтийском море. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщила газета Bild.

По данным издания, перед крушением контакт с бортом оборвался и в воздух были подняты немецкие истребители Tornado. В настоящее время на место предполагаемого падения отправились спасатели.

Шведский телеканал SVT со ссылкой на морской и воздушный спасательный центр уточнил, что воздушный борт упал у берегов Латвии в 20:45 по московскому времени. При этом в центре заявили, что надежды на то, что кто-то из летевших мог спастись, нет.

Отмечается, что шведская береговая охрана прибыла на место крушения и уже обнаружила в море «обломки и нефтяные пятна», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в США потерпел крушение частный самолет Cessna 182 Skylane. Он начал падение на оживленную улицу и чуть не задел проезжавший мимо автомобиль. Очевидцы смогли запечатлеть момент падения на видео. На кадрах видно, что самолет начал быстро снижаться на дорогу и в последний момент резко накренился в сторону. В результате судно совершило жесткую посадку на тротуаре.

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