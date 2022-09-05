Владислав Овчинский: Число новых IT-решений в московском «Банке технологий» выросло втрое за месяц

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Количество новых IT-решений в московском цифровом каталоге «Банк технологий» выросло втрое за месяц. Об этом рассказал в понедельник, 5 сентября, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, в августе онлайн-реестр пополнился 35 новыми решениями. Так, столичным промышленникам стали доступны система видеонаблюдения с компьютерным зрением, диагностический шлюз для предрейсового медосмотра, а также умные планетарные сканеры для документов.

Как отметил глава департамента, расширение цифрового каталога «Банка технологий» усилит поддержку промпредприятий и разработчиков в условиях санкций и ухода из страны зарубежных IT-компаний.

Новая система видеонаблюдения с компьютерным зрением способна автоматически обнаруживать и классифицировать цели и ситуации, а впоследствии в режиме реального времени передавать их оператору. Технология поможет распознавать на предприятии возгорания, автомобильные номера, оставленные предметы и определять нахождение неустановленных личностей.

Второе решение — диагностический шлюз для предрейсового медосмотра. Разработка поможет проводить онлайн-медосмотры, печатать направления в поликлинику, производить мониторинг состояния здоровья, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одна технология — планетарный сканер для документов, умеющий оцифровывать документы, архивы, книги, журналы без механического воздействия на объект.

Как рассказал руководитель проекта «Банк технологий» Евгений Аликанов, на сегодняшний день большинство решений реестра относятся к сферам автоматизации управления производством, информационной безопасности, компьютерного зрения и роботизированных технологий.

Всего в банке 205 отечественных технологических решений, представленных 112 компаниями.