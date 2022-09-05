Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Владислав Овчинский: Число новых IT-решений в московском «Банке технологий» выросло втрое за месяц

Василий Плиткин
Город
Владислав Овчинский: Число новых IT-решений в московском «Банке технологий» выросло втрое за месяц
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Количество новых IT-решений в московском цифровом каталоге «Банк технологий» выросло втрое за месяц. Об этом рассказал в понедельник, 5 сентября, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, в августе онлайн-реестр пополнился 35 новыми решениями. Так, столичным промышленникам стали доступны система видеонаблюдения с компьютерным зрением, диагностический шлюз для предрейсового медосмотра, а также умные планетарные сканеры для документов.

Как отметил глава департамента, расширение цифрового каталога «Банка технологий» усилит поддержку промпредприятий и разработчиков в условиях санкций и ухода из страны зарубежных IT-компаний.

Новая система видеонаблюдения с компьютерным зрением способна автоматически обнаруживать и классифицировать цели и ситуации, а впоследствии в режиме реального времени передавать их оператору. Технология поможет распознавать на предприятии возгорания, автомобильные номера, оставленные предметы и определять нахождение неустановленных личностей.

Второе решение — диагностический шлюз для предрейсового медосмотра. Разработка поможет проводить онлайн-медосмотры, печатать направления в поликлинику, производить мониторинг состояния здоровья, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одна технология — планетарный сканер для документов, умеющий оцифровывать документы, архивы, книги, журналы без механического воздействия на объект.

Как рассказал руководитель проекта «Банк технологий» Евгений Аликанов, на сегодняшний день большинство решений реестра относятся к сферам автоматизации управления производством, информационной безопасности, компьютерного зрения и роботизированных технологий.

Всего в банке 205 отечественных технологических решений, представленных 112 компаниями.

Технологии Владислав Овчинский Промышленность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте