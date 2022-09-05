Эксперты назвали лучшие малые города России для отдыха в бархатный сезон

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Этой осенью россияне могут посетить пять малых исторических городов России для отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщили эксперты Высшей школы бизнеса ВШЭ, занимающиеся проектами маркетинга территорий в понедельник, 5 сентября.

Так, пятерку открывает Углич. Здесь туристы смогут посетить полтора десятка самобытных музеев, оценить живописные виды Волги и так далее. Затем следует Тутаев, где в XIX веке произошло слияние города Романов и Борисоглебской слободы. Подобный синтез привел к тому, что посещение Тутаева можно сравнить с поездкой в два разных города.

В селе Великое и городе Гаврилов-Ям россияне могут увидеть здания XIII века, а также льняную и керамическую мануфактуру. Визитной карточкой Переславль-Залесского стало Плещеево озеро, белокаменный Спасо-Преображенский собор и два десятка разнообразных музеев.

Замыкает список Бежецк. В 1940-х годах он оказался в транспортном тупике с постройкой Рыбинского водохранилища. А в его окрестностях летом часто бывали Лев Гумилев и Анна Ахматова, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в этом году в бархатный сезон наиболее востребованным стало железнодорожное направление Москва — Симферополь. Отмечается, что 8,3 процента от общего объема билетов были оформлены на данный маршрут.