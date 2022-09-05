Сергунина: В столице запустили обновленный портал для НКО «Душевная Москва»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На портале «Душевная Москва» появились цифровые сервисы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В городе работает 11 коворкинг-центров для социально ориентированных НКО. Некоммерческие организации безвозмездно пользуются этими площадками для проведения совещаний, презентаций, деловых встреч и форумов. Там же их сотрудники могут пройти обучение и проконсультироваться с экспертами. Теперь, чтобы получить такую поддержку, достаточно оставить заявку на обновленном портале «Душевная Москва», — рассказала заммэра.

По ее словам, функционал сайта позволяет отслеживать статус заявок и предоставляет возможность коллективной работы с личным кабинетом организации. Через портал НКО могут заказать печать полиграфической продукции, записаться на консультации бухгалтеров, юристов и других специалистов и даже предложить собственные мероприятия для освещения в СМИ и социальных сетях.

Кроме этого, на сайте ежедневно публикуются новости, репортажи о событиях из жизни некоммерческого сектора, анонсы, информация о столичных субсидиях и грантах для НКО, интервью с экспертами, а также расписание профильных образовательных программ и курсов, добавила Сергунина.

Сайт «Душевная Москва» курируется столичным департаментом информационных технологий совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики.