Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Подольске

В подмосковном Подольске в пожаре погибло два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в понедельник, 5 сентября.
По ее словам, возгорание произошло в квартире пятиэтажного кирпичного дома №22 на улице Садовая утром 5 сентября. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
На данный момент открытое горение ликвидировано. Для этого было привлечено 25 человек и девять единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.
По словам представителя МЧС, после локализации пожара спасателями были обнаружены тела мужчины и женщины.
Тертичная отметила, что по факту их гибели СК организовал доследственную проверку.
— Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, — резюмировала она.
Еще три человека пострадали в пожаре на востоке столицы 3 сентября. Возгорание в квартире распространилось на площадь в десять квадратных метров.