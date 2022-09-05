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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Подольске

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Подольске
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Московская область, Подольск, микрорайон Климовск, Садовая улица, 22 Карта всех событий

В подмосковном Подольске в пожаре погибло два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в понедельник, 5 сентября.

По ее словам, возгорание произошло в квартире пятиэтажного кирпичного дома №22 на улице Садовая утром 5 сентября. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

На данный момент открытое горение ликвидировано. Для этого было привлечено 25 человек и девять единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

По словам представителя МЧС, после локализации пожара спасателями были обнаружены тела мужчины и женщины.

Тертичная отметила, что по факту их гибели СК организовал доследственную проверку.

— Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, — резюмировала она.

Еще три человека пострадали в пожаре на востоке столицы 3 сентября. Возгорание в квартире распространилось на площадь в десять квадратных метров.

Подмосковье Московская область Смерть Подольск Пожары
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