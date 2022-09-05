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Песков заявил, что в Кремле не ожидают перемен после выборов премьера Британии

Александр Афонин
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Песков заявил, что в Кремле не ожидают перемен после выборов премьера Британии
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не ожидают, что после окончания выборов на пост премьер-министра Великобритании ситуация с внешнеполитическими отношениями изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 5 сентября.

— Нет, в обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить о том, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно. Но вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что претенденты на должность премьер-министра соревнуются в антироссийской риторике. По его словам, они активно предлагают новые шаги против России. В связи с этим отношения между Москвой и Лондоном вряд ли наладятся, передает РИА Новости.

Сегодня полным ходом идут выборы нового премьер-министра в Великобритании, остались лишь два кандидата — Риши Сунак и Лиз Трасс. Имя победителя выборов станет известно 5 сентября. На данном этапе достаточно сложно назвать явного лидера в силу разнообразного населения страны, однако политика Трасс может оказаться наиболее привлекательной для ныне политизированной Великобритании. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

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