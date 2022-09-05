«Сын президента — наркоман и коррупционер»: почему фильм «Мой сын – Хантер» стал хитом в Голливуде

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Фильм о жизни сына президента США Хантере Байдене во время закрытого показа сорвал овации в Голливуде, пишут западные СМИ. Почему кинокартину выпустили именно сейчас и чем она так понравилась американцам, «Вечерняя Москва» обсудила с политологами.

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев отметил, что фильм про Хантера Байдена нельзя оценивать как документальное произведение, так как в нем есть много вымышленных сюжетных линий.

— Фильм «Мой сын — Хантер» — это в первую очередь художественное произведение. Несмотря на то что некоторые факты о жизни Хантера Байдена, которые использовались в сюжете, имеют место быть, оно не может разоблачать реальных людей. Я не видел этот фильм, так как состоялся только один закрытый показ, — сказал эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что этот фильм заказной. Его премьера специально состоялась перед ноябрьскими выборами в США.

— Я думаю, что всем понятно, что этот фильм заказной. С одной стороны, его специально выпустили к промежуточным ноябрьским выборам в США, а с другой — вскоре начнется президентская избирательная кампания. Однако я не могу сказать, какая будет реакция на это разоблачение у жителей Соединенных Штатов Америки. Ее невозможно предугадать, — отметил Рогулев.

Политолог Дмитрий Журавлев уверен, что фильм про сына Хантера Байдена понравился зрителям, потому что американцы недовольны правлением его отца.

— Его папа уже всем там надоел. Американцам живется хуже при его правлении. Также в Америке традиционно существует тезис, что власть нас обманывает. Поэтому, когда появляется какое-то разоблачение людей, приближенных к власти, общество в это легко и с радостью верит. США в этом смысле — парадоксальная страна. Американцы традиционно гордятся своим государством, но считают, что власть их всегда обманывает. Как у них это совмещается, для меня загадка. Когда им говорят, что сын действующего президента — наркоман и коррупционер, то они с удовольствием в это верят. Сейчас они обижены на Байдена, а значит, и на всю его семью, — считает политолог.

Фильм о сыне действующего президента США Джо Байдена высоко оценили голливудские зрители. Кинокартина повествует о грязных подробностях жизни Хантера. В кинофильме показаны запрещенные наркотические вещества, алкоголь, секс за деньги и коррупция.