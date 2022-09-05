Группа «Тату» выступила впервые за девять лет

Фото: YouTube-канал / MEGADENMUSIC

Группа «Тату» впервые за девять лет дала совместный концерт в Минске. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщил Sputnik Беларусь.

Отмечается, что концерт прошел на стадионе «Динамо» в рамках масштабного проекта OVION SHOW. По словам участниц группы Юлии Волковой и Лены Катиной, выступление можно считать «разовой акцией», а не полноценным воссоединением группы, передает Sputnik.

Помимо легендарной группы, на сцене стадиона появились диджей Smash, Дана Соколова, рэпер Мот, Люся Чеботина, а также Серега и другие артисты.

В июле о шансах группы вернуться на вершину музыкального олимпа «Вечерней Москве» рассказал журналист, музыкальный критик Сергей Соседов. По мнению эксперта, история «Тату» уже окончена, и попытки ее возродить ни к чему не приведут. Также он отметил, что успех группы в прошлом в большинстве своем был связан исключительно с эпатажем, так как их репертуар не представлял собой чего-то выдающегося.