МИД: Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения

Фото: МИД РФ

Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения. Вскоре состоится встреча министров иностранных дел обеих стран. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Правительством Таиланда одобрено включение вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина, — уточнили в министерстве.

Москву 5-6 сентября с рабочим визитом посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел королевства Дон Праматвинай. Он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В МИД также отметили, что во время активного давления со стороны западных стран Таиланд сохраняет нейтральную позицию в отношении спецоперации на Украине. Кроме того, Бангкок отказался присоединиться к антироссийским санкциям, говорится в сообщении.

Недавно в АТОР предупредили о подорожании отдыха на горнолыжных курортах страны на 10–20 процентов по сравнению с прошлым годом. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», когда лучше бронировать зимние туры и насколько может вырасти на них цена в сезон. По его словам, россиянам, кто планирует отдохнуть на горнолыжных курортах этой зимой, стоит уже сейчас позаботиться о бронировании туров.

В свою очередь генеральный директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» назвал средние цены на отдых на наиболее популярных российских курортах в бархатный сезон.

Он отметил, что есть два аспекта понимания цены на отдых. Первый из них — пакетный тур, предоставляемый туроператором. В него входят перелет на регулярном рейсе, трансфер и проживание.