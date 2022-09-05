МЧС Абхазии: Двое российских туристов утонули в море в Гагре

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Два туриста из России утонули в акватории Гагры. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

По данным ведомства, погибли двое мужчин 1985 и 1992 годов рождения. Причины трагедии сейчас устанавливаются.

Кроме того, в этот же день сотрудники МЧС спасли одного утопающего — жителя Уфы. Его доставили в Гагрскую районную больницу, состояние пациента оценивается на уровне средней степени тяжести, говорится в Telegram-канале «МЧС Абхазии».

В июне в Крыму утонили двое детей. По данным следствия, их унесло в открытое море. Отмечалось, что на пляже отсутствовали предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как позднее рассказал отец погибшего мальчика, трагедия произошла из-за сильного ветра. Кроме того, спасатели прибыли на место происшествия лишь спустя полтора часа после случившегося, когда шансов спасти детей уже не осталось.