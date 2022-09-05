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Гендиректора и повара частного детсада задержали после отравления детей в Москве

Лейла Алиева
Происшествия
Гендиректора и повара частного детсада задержали после отравления детей в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, 3-я Хорошёвская улица Карта всех событий

Генерального директора и повара частного детского сада задержали на северо-западе Москвы в связи с отравлением восьми детей. Об этом в понедельник, 5 сентября, «Вечерней Москве» сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, в столичном районе Хорошево 27 детей частного детского сада отравились продуктами не отвечающими требованиям безопасности, 8 из них госпитализировали в городские больницы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Во время предварительного следствия были допрошены сотрудники детсада, а также изучена документация. Также следствием получены необходимые заключения Роспотребнадзора о допущенных должностными лицами нарушений при организации питания

— Сегодня задержаны генеральный директор и повар частного детского сада. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается, — заключила Иванова.

Похожий инцидент произошел в конце июля в приморском летнем лагере, когда более 30 детей госпитализировали с отравлением.

Отравления Дети Задержания Хорошевский район Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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