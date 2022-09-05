Японские ученые разработали таракана-киборга

Фото: Youtube / ЗДОРОВЬЕ и КРАСОТА ОТ МОРКОВКИ

Японские ученые из RIKEN Cluster for Pioneering Research разработали дистанционно управляемого таракана-киборга, оснащенного аккумулятором на солнечных батареях. Об этом сообщает издание Daily Mail в понедельник, 5 сентября.

Для создания такого робота специалисты использовали крупного мадагаскарского таракана, длина которого составляет шесть сантиметров. Ученые распечатали на 3D-принтере «рюкзак» с солнечной батареей, а также модулем для управления движениями киборга и прикрепили его к верхней части грудной клетки насекомого.

После этого аккумулятор мощностью 17,2 мегаватт заряжали псевдосолнечным светом в течение 30 минут, а тараканов при помощи беспроводного пульта управления заставляли поворачиваться влево и вправо.

Как отметили исследовали, киборги успено прошли все испытания и могут быть использованы для проникновения в какие-либо зоны для наблюдения или для помощи в проведении поисково-спасательных операций, передает РБК.

До этого ученые Самарского университета разработали тренажер-маску для восстановления дыхательной и кровеносной систем после коронавируса. Внешне она выглядит как пластиковая маска, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывает нос и рот.