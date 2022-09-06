Эндокринолог Куликова рассказала, о каких заболеваниях сигнализирует ком в горле

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При увеличении щитовидной железы или при возникновении в ней узла могут появляться симптомы сдавливания окружающих тканей в области шеи. Как правило, эти симптомы постоянны, могут усиливаться в положении лежа на спине, при глотании. Ощущение кома в горле может говорить о целом ряде серьезных проблем со здоровьем. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анна Куликова.

— Ком в горле — частая жалоба на приеме у врача-эндокринолога. Это может быть при йододефицитном (эндемическом) зобе, аутоиммунном тиреоидите, узловом зобе и прочем, — сказала врач. — Для того чтобы исключить заболевания щитовидной железы, требуется проведение УЗИ щитовидной железы и анализов крови на гормоны щитовидной железы.

Также, отметила специалист, «ком в горле» может беспокоить при повышенной сухости во рту, например, при сахарном диабете.

Кроме того, такая жалоба может быть симптомом заболеваний и других систем организма.

— При патологии желудочно-кишечного тракта еще могут беспокоить отрыжка, изжога, боли в животе, усиление жалоб при наклонах. Ощущение кома в горле может быть при увеличении лимфатических узлов шеи при патологии ЛОР-органов. Также может возникать при неврологических болях. Например, при остеохондрозе шейного отдела позвоночника, — заметила эндокринолог.

По ее словам, в настоящее время симптом кома в горле также часто встречается при психоневрологических расстройствах, особенно если жалобы возникают на фоне психоэмоционального стресса. Так как причин возникновения этого ощущения может быть достаточно много, на первом этапе Куликова советует обязательно обратиться к врача-терапевту. Если по итогам осмотра и расспросов пациента доктор заподозрит наличие каких-либо заболеваний, то направит больного на дополнительные обследования и консультацию к узкому специалисту.