Владислав Овчинский: Столичные производители вошли в онлайн-путеводитель по промтуризму РФ

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Столичные предприятия внесены в национальный онлайн-путеводитель по экскурсиям на промышленные площадки «Все — на завод!». Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

В федеральный цифровой каталог внесены экскурсии особой экономической зоны «Технополис «Москва», производителя микроэлектроники «Микрон» и компаний холдинга «Объединенные кондитеры». Участникам предлагается посетить 5 экскурсионных программ: «Понедельник на «Микроне», «Музей истории шоколада и какао», «Фабрика «Красный Октябрь» и «Кондитерский концерн «Бабаевский», а также «По стопам Ивана Федорова: от печатного станка до цифровой реальности», рассказал Овчинский.

На площадке ОЭЗ «Технополис «Москва» участникам покажут выставку в Playzone, где представлены экспонаты из коллекции Политехнического музея, среди которых старая фототехника и первые пишущие машины. После гостей познакомят с современной типографией и процессом печати фотопродукции. А завершится программа презентацией услуг по 3D-моделированию Центра инноваций аддитивного инжиниринга.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, в этом году на площадке технополиса прошло уже более 40 встреч. Гости побывали на 15 производствах резидентов и арендаторов ОЭЗ.

На «Микроне» гостям покажут, как устроено производство чипов, как работают печи, где изготавливаются трехмерные интегральные схемы, и познакомят с историей отрасли.

На предприятиях «Объединенных кондитеров» участники увидят производственные процессы, поучаствуют в мастер-классах, попробуют кондитерскую продукцию и узнают факты о появлении первого шоколада.

Экскурсию можно забронировать на сайте.