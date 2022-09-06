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«Ольга была скромной девочкой»: Чехова вспомнила о прошлом Бузовой

Александр Афонин
Общество
«Ольга была скромной девочкой»: Чехова вспомнила о прошлом Бузовой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Ольга Бузова в последние несколько лет стала одним из главных ньюсмейкеров. Она смело заявляет о себе, однако так было не всегда. Телеведущая Анфиса Чехова вспомнила прошлое бывшей участницы шоу «Дом-2».

— На шоу Ольга была скромной девочкой, на все вечеринки ходила, со всеми общалась, такая милая. Но шло время, и она повысилась — теперь идет Оля-императрица. И она уже выбирает: «Этот мужик мне не подходит, я же не такая». На волне своей ценности взлетает, — сказала она.

Чехова выразила надежду, что Бузова не потеряют свою нынешнюю популярность. По словам телеведущей, если певица перестанет быть в центре внимания, то она вернется к образу застенчивой девушки, которая пытается всеми силами добиться внимания, передает StarHit.

После концерта в Кремле, посвященного Дню знаний, Ольга Бузова рассказала про свои школьные годы. По ее словам, люди к ней относятся по-разному. Обычно они не испытывают никакого негатива к телеведущей, однако для определенных лиц Бузова является «красной тряпкой».

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