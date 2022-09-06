Психолог Степанова рассказала, когда Прилучный разведется с Брутян

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Брак актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян не продлится долго в силу особенностей их характеров. Об этом рассказала психолог Вероника Степанова.

— Этот брак продлится от силы пару лет, если не меньше, если не через полгода. Потому что это не армянская девушка из аула, а уже светская девушка, которая знает себе цену и не позволит с собой обращаться непонятным образом. А он измениться уже не сможет, — сделала прогноз эксперт.

Она отметила, что всему виной — импульсивный и взрывной характер звезды сериала «Мажор», который быстро теряет интерес к женщинам. В то же время Брутян не станет покорно ждать мужа дома и во всем ему потакать.

Психолог уверена, что семейная рутина вскоре наскучит актеру и он отправится во все тяжкие. В погоне за новыми эмоциями он найдет Брутян замену.

— Молодую жену он также спустит в унитаз, — приводит слова Степановой Пятый канал.

До этого о том, что ожидает звезду отечественных остросюжетных детективов в новом браке, «Вечерняя Москва» узнала у ведьмы Алены Полынь. По словам московской ведуньи, весь прошлый негативный опыт, мешающий артисту устроить личную жизнь, связан с влиянием на него беса маяты.