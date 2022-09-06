Владислав Овчинский: Предприятие из ОЭЗ Москвы поставит 100 двигателей отечественному производителю электрокаров

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Компания, работающая на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», до конца года поставит партию электроприводов для выпуска электрокаров в Подмосковье. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— Производитель электроприводной техники выпустит и передаст 100 двигателей отечественной компании, занимающейся выпуском электромашин широкого профиля. На базе современной продукции предприятия уже выпускают гольф-кары и коммунальные машины, которые эксплуатируются на территориях ОЭЗ Москвы и столичных зон отдыха, — отметил Владислав Овчинский.

Это уже вторая партия, предназначенная для выпуска электрокаров на базе подмосковного предприятия. Первая партия была отправлена в июне этого года.

Подобные двигатели могут применяться в транспорте различного назначения. По данным департамента, изделия могут успешно конкурировать с иностранными аналогами.