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Владислав Овчинский: Предприятие из ОЭЗ Москвы поставит 100 двигателей отечественному производителю электрокаров

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Предприятие из ОЭЗ Москвы поставит 100 двигателей отечественному производителю электрокаров
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Компания, работающая на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», до конца года поставит партию электроприводов для выпуска электрокаров в Подмосковье. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— Производитель электроприводной техники выпустит и передаст 100 двигателей отечественной компании, занимающейся выпуском электромашин широкого профиля. На базе современной продукции предприятия уже выпускают гольф-кары и коммунальные машины, которые эксплуатируются на территориях ОЭЗ Москвы и столичных зон отдыха, — отметил Владислав Овчинский.

Это уже вторая партия, предназначенная для выпуска электрокаров на базе подмосковного предприятия. Первая партия была отправлена в июне этого года.

Подобные двигатели могут применяться в транспорте различного назначения. По данным департамента, изделия могут успешно конкурировать с иностранными аналогами.

Владислав Овчинский Департамент предпринимательства и инновационного развития технополис «Москва»
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