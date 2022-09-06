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Лидер столичных профсоюзов напомнил москвичам о важности выборов

Марьяна Шевцова
Город
Лидер столичных профсоюзов напомнил москвичам о важности выборов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев обратился к москвичам и напомнил им о важности участия в голосовании по выборам муниципальных депутатов.

— Выборы — это возможность повлиять на решение конкретных вопросов по созданию комфортной и безопасной жизни. Голосуя, москвичи реализуют свое конституционное право на формирование органов власти, — отмечается в обращении.

В МФП также напомнили, что профсоюзы никогда не были пассивными наблюдателями и принимали самое активное участие в избирательных кампаниях.

— От тех, кого мы изберем, их компетентности, профессионализма и порядочности, будет зависеть дальнейшее развитие каждого района и города в целом, — сказал Михаил Антонцев.

Напомним, что с 9 по 11 сентября в Москве пройдут выборы депутатов муниципальных образований. Голосовать смогут жители всей Москвы, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО — здесь выбирать совет депутатов будут только в Троицке. Голосование пройдет как в формате офлайн — на участке, так и онлайн.

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