Общественный штаб: Москва полностью готова к выборам 9-11 сентября

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На заседании Общественного штаба, которое состоялось 6 сентября, рассказали о готовности к наблюдению за выборами 911 сентября 2022 года.

По словам руководителя Общественного штаба Вадима Ковалева, все полностью готово к выборам. Он отметил, что Корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы уже укомплектован, в него записались 10 621 человек. К настоящему времени все они прошли обучение и готовы приступить к выполнению своих обязанностей.

Главной новинкой выборов этого года стал электронный реестр избирателей. Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко уточнил, что реестр сократит время выдачи бюллетеня на участке за счет автоматизации процесса проверки данных избирателя, а также позволит избежать двойного голосования.

Как подчеркнул председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, жители столицы уже привыкли к дистанционному электронному голосованию. Он добавил, что Москва — единственный регион, где для онлайн-голосования используется собственная система.

На избирательных участках предстоит работать 42 тысячам сотрудников избирательных комиссий. Все они успешно прошли обучение, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, рабочие места оборудованы сканерами для паспортов, а за работой техники будут следить специалисты.

Ковалев напомнил, что 7 сентября начнется подготовка видеонаблюдателей, которые будут работать в Общественном штабе. Среди их обязанностей — отслеживание ситуации на участках и выявление возможных нарушений. Кроме того, они обеспечат чистоту избирательного процесса вместе с наблюдателями на участках.

Также на заседании Общественного штаба анонсировали церемонию разделения ключа расшифрования, которая состоится накануне выборов. Ее проведут в Московской городской избирательной комиссии. Ключ расшифрования будет разделен между «хранителями», отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что более половины избирателей на предстоящих муниципальных выборах в Москве выразили готовность отдать голос онлайн. Среди респондентов от 30 до 44 лет таких 37 процентов, в возрасте от 45 до 59 лет — 32 процента.