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Фестиваль в честь Дня города пройдет в Москве с 9 по 11 сентября

Анастасия Колоскова
Город
Фестиваль в честь Дня города пройдет в Москве с 9 по 11 сентября
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, площадь Революции Карта всех событий

Фестиваль «День города» пройдет в честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября. На праздничных площадках, которые будут работать по всей столице, можно будет посмотреть выступления артистов, поучаствовать в мастер-классах, попробовать блюда от шеф-поваров и посмотреть любимые фильмы.

Так, на площади Революции гостям предложат разработать свой дизайн вагона метро в честь 875-летия столицы, изготовить головной убор в виде башен «Москва-сити», пофантазировать о транспорте будущего и освоить азы архитектуры.

Посетители Тверской площади познакомятся секретами пейзажной живописи и творчеством Архипа Куинджи, а также посмотрят на Москву глазами известных русских живописцев.

На Тверском бульваре 90 российских дизайнеров представят свои коллекции. Здесь можно будет купить оригинальные украшения, товары для дома, а также послушать лекции о моде и получить советы о визажистов. 11 сентября на Тверском бульваре пройдет финал шахматного турнира — кубка «Московских сезонов».

На окружных фестивальных площадках в эти дни состоятся творческие классы, образовательные модули и кулинарные уроки.

На улице Теплый стан расскажут секреты приготовления популярных столичных угощений. В Транспортном бюро на улице Хачатуряна гости смогут узнать об основах архитектурно-художественного проектирования и создадут объемную модель электробуса.

Помимо этого, на 19 площадках в округах пройдут яркие кулинарные представления. Повара будут готовить угощения на традиционных печах и на специальных печах — офирах.

Вечером на 20 фестивальных площадках в округах и на Тверской площади посетителей приглашают на киносеансы под открытым небом.

В парке «Зарядье» можно будет ознакомиться с ключевыми проектами, которые реализует Москва в сферах образования, науки, культуры, здравоохранения, развития транспорта и дорожной сети, а также социальной сферы. Также для гостей подготовили яркую концертную программу и уличные шествия, спортивные тренировки и анимационные представления, книжную ярмарку и кинопоказы, лекции и мастер-классы.

Посетители ВДНХ смогут насладиться выступлением команды всадников Кремлевской школы верховой езды, соревнованиями по скейтбордингу, «Ралли ретроавтомобилей», фестивалем уличного творчества «Путешествие в красках» и другими программами. В Зеленом театре зрители увидят музыкальную постановку о любви, в павильоне «Макет Москвы» пройдет светотехническое шоу, а в Музейном городе — экскурсии и мастер-классы.

Праздничные программы подготовили и столичные парки. Здесь пройдут выступления современных исполнителей, постановки актеров московских театров, кукольные спектакли и шоу барабанщиков, конкурсы и мастер-классы, а также выставки-ярмарки и дегустации.

Тверскую улицу разделят на четыре зоны, каждая из которых будет посвящена определенной теме.

На первой жители и гости столицы смогут познакомиться с главной водной артерией города — Москвой-рекой. Вторая площадка будет посвящена московскому метро, Большой кольцевой линии и Московскому центральному кольцу.

В третьей зоне гости смогут узнать о современной промышленности, модной индустрии города и возможностям промышленных роботов. Четвертая площадка расскажет о том, какую помощь Москва оказывает городам-побратимам Луганску и Донецку, в которых 1,5 тысячи столичных специалистов занимаются восстановлением жилищной, социальной и инженерной инфраструктур.

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