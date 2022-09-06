Рабочий погиб под бетонной плитой на стройке в Подмосковье

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Рабочий погиб при проведении строительных работ в гаражном кооперативе в подмосковном Жуковском. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 6 сентября.

По ее словам, в понедельник, 5 сентября, двое рабочих устанавливали гидроизоляцию в гаражном боксе. В процессе выкапывания траншеи под землей на мужчин обрушились бетонные плиты.

В результате происшествия 47-летний мужчина погиб на месте от полученных травм, второй пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту следственным отделом по городу Раменское СК по Московской области проводится доследственная проверка для установления причин произошедшего.

Другой рабочий погиб в столице 19 августа из-за обрушения одной из стен нежилого здания.