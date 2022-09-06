Психолог объяснила, почему рыжеволосые дети ведут себя более активно

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Дети с рыжим цветом волос более подвижны из-за переизбытка эндорфина, что проявляется в ярко выраженном эмоциональном поведении. Об этом рассказала врач-сексолог, психотерапевт Диана Генварская.

— Дети с рыжим цветом волос более непоседливы, потому что у них эндорфины «зашкаливают». Некоторые называют это гиперактивностью. Но о гиперактивности говорить сложно, так как у детей просто большое количество энергии, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Врач отметила, что если гиперактивность сопровождается дефицитом внимания, это может перерасти в неврологическую проблему. Ребенку становится сложно управлять своим поведением. Он может стать агрессивным, неуправляемым, с асоциальным поведением. Тогда нужно обратиться за помощью к медицинским специалистам, которые подберут нужную терапию.

Зачастую следствием детских переживаний становятся серьезные проблемы во взрослом возрасте. О них рассказала психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина.