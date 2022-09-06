Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психолог объяснила, почему рыжеволосые дети ведут себя более активно

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог объяснила, почему рыжеволосые дети ведут себя более активно
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Дети с рыжим цветом волос более подвижны из-за переизбытка эндорфина, что проявляется в ярко выраженном эмоциональном поведении. Об этом рассказала врач-сексолог, психотерапевт Диана Генварская.

— Дети с рыжим цветом волос более непоседливы, потому что у них эндорфины «зашкаливают». Некоторые называют это гиперактивностью. Но о гиперактивности говорить сложно, так как у детей просто большое количество энергии, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Врач отметила, что если гиперактивность сопровождается дефицитом внимания, это может перерасти в неврологическую проблему. Ребенку становится сложно управлять своим поведением. Он может стать агрессивным, неуправляемым, с асоциальным поведением. Тогда нужно обратиться за помощью к медицинским специалистам, которые подберут нужную терапию.

Зачастую следствием детских переживаний становятся серьезные проблемы во взрослом возрасте. О них рассказала психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина.

Врачи Дети Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте