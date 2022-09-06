У жителя Подмосковья обнаружили нелегальный склад оружия

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В подмосковном Орехово-Зуеве задержали мужчину, который нелегально хранил в гараже и квартире оружие и патроны. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 6 августа.

По ее словам, во время обыска у 31-летнего местного жителя обнаружили две дымовые гранаты, карабин, револьвер с запаянным стволом, коллиматорный прицел, более 150 патронов различного калибра, около 100 пуль и гильз. Также сотрудниками правоохранительных органов изъяты комплектующие для пистолетов и ружей, пресс для изготовления патронов и более двух килограммов пороха.

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— Согласно проведенному криминалистическому исследованию, установлено, что 121 патрон является боеприпасом самодельного изготовления, 105 патронов пригодны для производства выстрелов, 11 патронов предназначены для имитации стрельбы в охолощенном оружии, — пояснила Петрова.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Другой склад оружия и боеприпасов накрыли на севере столицы 12 августа. У 47-летнего мужчины изъяли несколько единиц оружия и более 252 патронов.