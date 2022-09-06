Экс-глава Пентагона назвал причину разрушения отношений России и США

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Нынешний кризис дипломатических отношений между Россией и США уходит корнями в конец XX века. Об этом заявил бывший глава Пентагона Уильям Перри во вторник, 6 сентября.

— Дело было не только в расширении НАТО (в конце 90-х — прим. «ВМ»), а в том, что оно собой представляло: общую неспособность западных правительств уважать жизненно важное значение этой ядерной державы (России — прим. «ВМ») для мирового порядка, — сказал он.

По его словам, в 1990-е годы Вашингтон пытался наладить контакты с Москвой, однако делал это исходя из позиции победителя в холодной войне. Чиновник отметил, что он выступал против расширения НАТО, а также осудил нежелание Запада помочь России во время мирового финансового кризиса 1998 года.

Перри добавил, что тогда в США существовало мнение о том, что Россия сможет самостоятельно победить экономический спад. Так, отказ Белого дома помочь Кремлю в борьбе с кризисом и игнорирование мнения о расширении НАТО укрепило сложившееся в России убеждение, что «мы не воспринимаем их всерьез», резюмировал он.

Все эти факторы вкупе оказали серьезное влияние на текущий кризис дипломатических отношений между двумя державами, подчеркнул он.

Перри назвал недопонимание между странами, обладающими ядерным оружием, особенно опасным и в этом ключе призвал НАТО и США признать ошибки прошлого и всячески способствовать восстановлению дружеского диалога, передает РИА Новости.