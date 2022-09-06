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Названы два климатических тренда, влияющих на погоду

Ирина Игнатенко
Общество
Названы два климатических тренда, влияющих на погоду
Фото: Unsplash

Влияние на погодные условия оказывают два климатических тренда — глобальное потепление и таяние ледников. Об этом сообщил климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.

— Если говорить об основных климатических трендах, то я бы выделил два. Первый — глобальное потепление, которое мы уже наблюдаем, когда под Новый год идут дожди, расцветают подснежники в московских дворах. Второй — ослабление Гольфстрима, — отметил эксперт в комментарии ИА «НСН».

Эксперт пояснил, что в мире уменьшается площадь ледников, однако площадь норвежских ледников лишь растет. Кроме того, наблюдается устойчивая зона отрицательного температурного тренда в Атлантическом океане, что также говорит об ослаблении течений Гольфстрима.

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