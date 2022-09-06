«Вечерняя Москва» представила обновленный дизайн сайта

Фото: Вечерняя Москва

В начале нового делового сезона медиахолдинг «Вечерняя Москва» представил редизайн сетевого издания vm.ru. Изменения коснулись как мобильной версии сайта, так и его десктопной версии.

На главной странице появилось фото, иллюстрирующее главный материал, а также увеличилось количество новостей в топовом блоке. По результатам проведенного анализа юзабилити сайта (популярности и использования тех или иных блоков) была реализована реструктуризация навигационных элементов в левой и правой колонках десктопной версии.

На всех страницах теперь также представлены блоки редакционных проектов, которые призваны познакомить читателей со специальными рубриками и разделами сайта, а также улучшить навигацию по ресурсу.

«В новых реалиях мы делаем акцент на редакционные продукты, а также на удобство использования сайта, в первую очередь, в мобильной версии, чтобы сделать его более комфортным для читателя. Нам важно показать аудитории проекты, которые производит редакция, - они не ограничиваются новостями, выходят за рамки оперативной повестки. Давая аудитории полезный и интересный контент, мы хотим тем самым углубить взаимодействие с читателем», - комментирует редизайн заместитель генерального директора по электронным СМИ АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Екатерина Бурмистрова.

«Вечерняя Москва» — одна из старейших газет страны, в 2023 году она отметит свой 100-летний юбилей. По итогам 2021 года «Вечерка» согласно рейтингу компании Mediascope заняла третье место в рейтинге СМИ Москвы по индексу цитируемости, сайт vm.ru — пятое.

В портфеле мультимедийной редакции «Вечерней Москвы» семь успешных изданий, адресованных различным целевым группам, портал городских новостей vm.ru, студия сетевого вещания и медиацентр. Все это позволяет редакции оперативно и подробно информировать читателей о событиях в столице, достоверно и объективно рассказывать москвичам о проектах, реализуемых правительством Москвы.