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9 сентября Православная церковь почитает память Пимена Великого.

Также в этот день почитается память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой, которую за исповедание христианской веры после жестоких пыток утопили в колодце. В народном календаре эта дата получила название Анфиса Рябинница.

В этот день запрещается долго стоять на пороге, иначе можно накликать беду в дом. Также нельзя ничего поднимать на перекрестке, не рекомендуется одалживать деньги, совершать крупные покупки или свататься.

Приметы погоды:

если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой;

большой урожай рябины — к сырой осени и холодной зиме;

гром прогремел — тепло продержится еще долго;

много желудей на дубе — к суровой зиме.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что запрещено делать 9 сентября, чтобы не накликать беду

Именины отмечают: Анфиса, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.