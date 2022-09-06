Народный календарь. Что запрещено делать 9 сентября, чтобы не накликать беду

Сюжет:Народный календарь
9 сентября Православная церковь почитает память Пимена Великого.
Также в этот день почитается память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой, которую за исповедание христианской веры после жестоких пыток утопили в колодце. В народном календаре эта дата получила название Анфиса Рябинница.
В этот день запрещается долго стоять на пороге, иначе можно накликать беду в дом. Также нельзя ничего поднимать на перекрестке, не рекомендуется одалживать деньги, совершать крупные покупки или свататься.
Приметы погоды:
если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой;
большой урожай рябины — к сырой осени и холодной зиме;
гром прогремел — тепло продержится еще долго;
много желудей на дубе — к суровой зиме.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Анфиса, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.