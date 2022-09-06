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Народный календарь. Что запрещено делать 9 сентября, чтобы не накликать беду

Лейла Алиева

Сюжет: 

Народный календарь
Общество
Народный календарь. Что запрещено делать 9 сентября, чтобы не накликать беду
Фото: Pixabay

9 сентября Православная церковь почитает память Пимена Великого.

Также в этот день почитается память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой, которую за исповедание христианской веры после жестоких пыток утопили в колодце. В народном календаре эта дата получила название Анфиса Рябинница.

В этот день запрещается долго стоять на пороге, иначе можно накликать беду в дом. Также нельзя ничего поднимать на перекрестке, не рекомендуется одалживать деньги, совершать крупные покупки или свататься.

Приметы погоды:

если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой;

большой урожай рябины — к сырой осени и холодной зиме;

гром прогремел — тепло продержится еще долго;

много желудей на дубе — к суровой зиме.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 9 сентября, чтобы не накликать беду

Именины отмечают: Анфиса, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

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