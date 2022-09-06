ГИБДД сообщила о задержании водителя в Москве за езду с переоборудованными номерами

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 34-й километр Карта всех событий

Полиция задержала москвича, который разъезжал на автомобиле с переоборудованными государственными знаками. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции во вторник, 6 сентября.

Во время мониторинга Сети сотрудники полиции обнаружили кадры, где на Варшавском шоссе по полосе для передвижения маршруток ехал автомобиль Toyota с устройством, позволяющим скрыть государственные регистрационные знаки.

В результате проведенной проверки 39-летнего водителя удалось остановить на 34-м километре МКАД. В отношении мужчины составлены протоколы об административных нарушениях по статьям «Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков», а также «Движение по полосе, предназначенной для маршрутных такси».

Максимальное наказание за данные нарушения предусматривает административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».